HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da feci olay! Kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da feci olay! Kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

15.07.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım yapmak için giren 2 işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İşçilere yardım etmek için istasyona giren bir vatandaş da akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Antalya'da feci olay! Kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 22.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Ç. ile Emin A., istasyona indi. İddiaya göre, akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan M.Y. adlı vatandaş da istasyona indi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Elektrik akımına kapılan işçiler ve vatandaş, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

asat-terfi-istasyonunda-elektrik-akimina-kapilan-3-kisi-hayatini-kaybetti_7352_dhaphoto5

Site yöneticilerinden Hamza Torun, "İki ASAT çalışanı ve bir vatandaş arıtmanın kanalizasyonuna düşmüş vefat etmişler.

asat-terfi-istasyonunda-elektrik-akimina-kapilan-3-kisi-hayatini-kaybetti_7352_dhaphoto2
Henüz ne olduğunu net olarak bilmiyoruz" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM tatile girdi Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM tatile girdi
Anahtar Kelimeler:
antalya elektrik

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Dünya bu animasyonu konuşuyor! Patlama anına yoğun ilgi gösterildi

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.