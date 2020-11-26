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  4. Antalya'da garip olay: Sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı

Antalya'da garip olay: Sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı

26.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Antalya'da garip olay: Sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı

Antalya'da sokak ortasında, motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin peşine düştü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, 959 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatının yakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisler, motosikletli yunus polisine ait üniforma, kelepçe, el feneri, parfüm ve teçhizatlarının takıldığı palaskanın yakıldığını belirledi.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AKILLARA KUYUMCU SOYGUNU GELDİ

Diğer yandan, motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.

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(DHA)

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