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Antalya'da gizemli olay! 28 yaşındaki genç kadın babasının evinde ölü bulundu

13.07.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizemli olay Antalya'da yaşandı. 28 yaşındaki Elif T., babasının evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Eve gelen aile üyeleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaşınca hemen ekiplere haber verdi. Elif T.'nin bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Antalya'da gizemli olay! 28 yaşındaki genç kadın babasının evinde ölü bulundu

Olay, Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif T. (28), bir süre önce İstanbul’dan ailesinin yanında geldi. Aile üyeleri akşam saatlerinde eve geldiğinde Elif T’yi hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Elif T’nin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri incelemelerin ardından Elif T’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Elif T’nin emekli polis olan babasının beylik tabancası ile yaşamına son verdiği değerlendiriliyor. Genç kadının bir süredir bunalımda olduğu ve kendisini toparlamak için Alanya’ya ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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İntihar antalya
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