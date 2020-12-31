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  4. Antalya'da ilginç görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı

Antalya'da ilginç görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı

31.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da ilginç görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı

Antalya'da bir sürücünün, park halindeki otomobilinin ön tekeri ile kaportasının arasına giren iguanayı çıkarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi. İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı.

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O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

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İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

DHA

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