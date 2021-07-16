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  4. Antalya'da indirimli ekmeğe akın! Ekmeğin fiyatını düşürdü, astığı tabela şaşkına çevirdi

Antalya'da indirimli ekmeğe akın! Ekmeğin fiyatını düşürdü, astığı tabela şaşkına çevirdi

16.07.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde meslektaşlarının dışlayıp toplantılara çağırmadığı fırıncı olayı gurur meselesi yapıp 2,5 liradan satılan ekmeğin fiyatını 1,5 liraya düşürdü. Bu durumdan en çok vatandaşlar memnun kaldı. İlçede diğer fırınlarda 260 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, fiyatının düşürülmesiyle birlikte satışlar yüzde arttı. Vatandaşlar ise otobüsleriyle ve araçlarıyla uzak yerlerden indirimli olan ekmeği almak için akın ediyor.

12 yıldır fırıncılıkla uğraşan Özkan Okatan, fırıncıların bulunduğu gruptan çıkartılıp toplantılara çağrılmayınca olayı gurur meselesi haline getirip ekmeğin fiyatını düşürdü ve iş yerine "Dikkat fırıncılar giremez" yazılı pankart astı. İş yerine fırıncıları almadığını, kendisinin de diğer fırınlara gitmediğini söyleyen Okatan, "Onlar beni grubundan çıkardı, ben de onları hayatımdan çıkardım. Kimsenin bizim gururumuzu satın almaya yetmez. İsterse bu fırın batsın hiç önemli değil” dedi.

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Yaptığı indirimin pandemi döneminde vatandaşa da büyük destek olduğunu söyleyen Okatan, satışlarının yüzde 100 arttığını ve bu meselenin en çok vatandaşa yaradığını kaydetti. Okatan, "Pandemi sebebiyle vatandaşın çektiği sıkıntının farkındayız. Onlara bir nebze destek ve yardımcı olabilmek için fiyatları düşürdüm. Uzun süre böyle satmayı düşünüyorum. Halkımız çok memnun onlarda bizi takdir ediyor, bir ekmek fazla alıyorlar. Satışlarımız iyi, müşterimiz hiç eksik olmuyor. Allah razı olsun onlardan.

SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTTI

Yüzde 100 satışlarımız arttı, devam edeceğiz bu şekilde. 260 gr ekmek fiyatı normalde 2.5 lira ama biz 1,5 liraya satıyoruz. Bu bir rekabet değil. Fırıncı meslektaşlarımla yaptığım bir durum değil bu. Kendi işimle, kendi tezgahımla ve aldığım kararla birlikte ticaretimle alakalı” diye konuştu.

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Ekmeğin 1,5 lira olmasından memnun olan müşterilerden Hulisi Tırık, “Çok iyi ucuz olması ekmeğin, uzak yerden geliyorum otobüsle” dedi. Ahmet Ekici ise “Hem merkez hem Cumalı Mahallesi'nde oturuyorum. Allah razı olsun bir ekmek fazla alıyorum“ diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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