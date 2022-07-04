Antalya'da kadınların saç saça baş başa kavgası böyle görüntülendi! Sokak ortasında akılalmaz görüntüler

İki kadının birbirine sert şekilde darbelerle saldırdığı kavgadan görüntüler, yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülere göre kadınlardan biri diğerini yola yatırdı, kafasına defalarca şiddetli darbeler indirip tekmeler savurdu. Kavganın meydana geldiği noktadan geçen araç sürücüleri ise hiçbir şey yokmuş gibi yollarına devam etti.

KAVGA CADDE ORTASINA TAŞINDI

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesine bağlı Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın arasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Cadde üzerine taşan kavgada, kadınlardan biri diğerini darp etmeye başladı.

YOLA YATIRIP TEKMELER SAVURDU

Yola yatırdığı kadının kafasını defalarca tokatlayan kadın, ayağa kalkıp tekmelemeye devam etti.

YOLDAN GEÇENLER ALDIRMADI

Kavga esnasında yoldan geçen bazı sürücülerin umursamadan yollarına devam ettiği görüldü. Kavganın sonunda yanlarına yanaşan bir aracın içerisindeki sürücüye birbirlerini şikayet eden kadınlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

