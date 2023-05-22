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  4. Antalya'da kaldırım üzerinde kahreden manzara! Üzerine yorgan örttüler

Antalya'da kaldırım üzerinde kahreden manzara! Üzerine yorgan örttüler

22.05.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kaldırım üzerinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Vatandaşların şahsın cansız bedeninin üzerine yorgan örttüğü görülürken, cenaze, kimliği ve kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya'da kaldırım üzerinde kahreden manzara! Üzerine yorgan örttüler

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede görev yapan belediye temizlik görevlisi, üzeri çıplak bir şekilde yerde hareketsiz yatan birini gördü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ! ÜZERİNİ YORGANLA ÖRTTÜLER

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Vatandaşların üzerini yorganla örttüğü cenaze, polis ekipleri ve belediye tabibi incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kanalda ölü bulundu! Dikkat çeken detay Kanalda ölü bulundu! Dikkat çeken detay

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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