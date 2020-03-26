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Antalya'da kayıp Çinli turist alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Antalya Kumluca'da kaybolan Çinli turist, Jandarma ve UMKE ekiplerince bulundu. Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da kayıp Çinli turist alarmı

Adrasan'a gitmek için Olimpos bölgesindeki Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan kadın Çinli turist Jingyun Lan (30), bir süre sonra kayboldu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarmaya ulaşarak kaybolduğunu haber veren turist için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tedbir amacıyla eldiven ve maske takan ekipler, Musa Dağı'nda Jingyun Lan'ı bularak, aşağıya indirdiler.

Sağlık durumu iyi olan Çinli turist, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Çinli turist

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