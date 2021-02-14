Antalya'da kaza sonrası yola savrulan lahanaları polis topladı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aydın Cirim (47), akşam saatlerinde topladığı lahanaları sandıklayıp kamyonetinin kasasına yükledi ve Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ne doğru yola çıktı.

Hal kavşağına yaklaşan Cirim’in aracının önüne, Emrah Çiçek’in kullandığı (28) otomobil bir anda çıktı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak Gazi Bulvarı yan yola çıkarken, kamyonet çarpışmanın etkisiyle takla attı. Sürücüler Aydın Cirim ve otomobil sürücüsü Emrah Çiçek ile kardeşi Harun Çiçek, kazadan şans esere hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri bir başka kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Takla atan ve otomobilin üzerinde olan kamyonet, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından el birliğiyle kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde, otomobil sürücüsü Emrah Çiçek'in 1.15 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanan Çiçek’e cezai işlem uygulandı.