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  4. Antalya'da korku dolu anlar! Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

Antalya'da korku dolu anlar! Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

17.11.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10'dan fazla köpek, gece turistik kapalı çarşıda bulunan bir iş yerinin tezgahının altına sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Köpeklerin saldırısı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manavgat'ta başıboş köpekler, geçen perşembe saat 02.00 sıralarında turistik kapalı çarşının yanında dolaşan kediyi kovaladı. Köpeklerden kaçan kedi, çarşıda Musa Kızılkaya'nın iş yerinin önündeki tezgahın içine girerek saklandı. Tezgahın etrafını çeviren 10'dan fazla köpek, kediyi yakalamak için tezgahın etrafından dolanıp rahatsız ederken, bazıları da içine girerek tezgahı dağıttı. Bir süre sonra köpekler tezgahın köşesinde sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Köpeklerden biri, ölen kediyi de alarak çarşıdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yeri sahibi Musa Kızılkaya, sabah geldiğinde tezgahının dağıtılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Kapalı çarşıda daha önceleri yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle tedirginlik yaşanırken, Musa Kızılkaya, başka bir esnafa ait güvenlik kameralarını incelediğinde, tezgahın köpekler tarafından dağıtılmış olduğunu ve köpeklerin bir kedi ölüsüyle ayrıldıklarını gördü. Köpeklerin tezgah etrafında bulundukları sırada çarşıda bulunan bir kişi köpekleri ise cep telefonuyla kaydetti.

Köpeklerin, kediyi yakalamak için yaptıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde kedinin tezgahın yanına geldiği gece olduğu için fark edilmezken, 10'dan fazla köpeğin tezgahın etrafına geldiği görülüyor. Tezgahın etrafında dolaşan köpeklerden bazıları tezgahı dağıtırken, bir süre sonra tezgahın köşesinde kediyi sıkıştıran köpekler, boğarak öldürüyor. Görüntülerde, köpeklerden birinin ölen kediyi götürdüğü anlar da yer alıyor.

(DHA)

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