Antalya'da korku dolu anlar! Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

Manavgat'ta başıboş köpekler, geçen perşembe saat 02.00 sıralarında turistik kapalı çarşının yanında dolaşan kediyi kovaladı. Köpeklerden kaçan kedi, çarşıda Musa Kızılkaya'nın iş yerinin önündeki tezgahın içine girerek saklandı. Tezgahın etrafını çeviren 10'dan fazla köpek, kediyi yakalamak için tezgahın etrafından dolanıp rahatsız ederken, bazıları da içine girerek tezgahı dağıttı. Bir süre sonra köpekler tezgahın köşesinde sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Köpeklerden biri, ölen kediyi de alarak çarşıdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yeri sahibi Musa Kızılkaya, sabah geldiğinde tezgahının dağıtılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Kapalı çarşıda daha önceleri yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle tedirginlik yaşanırken, Musa Kızılkaya, başka bir esnafa ait güvenlik kameralarını incelediğinde, tezgahın köpekler tarafından dağıtılmış olduğunu ve köpeklerin bir kedi ölüsüyle ayrıldıklarını gördü. Köpeklerin tezgah etrafında bulundukları sırada çarşıda bulunan bir kişi köpekleri ise cep telefonuyla kaydetti.