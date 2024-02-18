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  4. Antalya'da korkunç olay! 77 yaşındaki kadın için kayıp başvurusu yapılmıştı... İnşaatta ölü bulundu

Antalya'da korkunç olay! 77 yaşındaki kadın için kayıp başvurusu yapılmıştı... İnşaatta ölü bulundu

18.02.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

Antalya'da korkunç olay! 77 yaşındaki kadın için kayıp başvurusu yapılmıştı... İnşaatta ölü bulundu

Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

13 ŞUBAT'TA EVİNDEN AYRILIP GERİ DÖNMEMİŞ

Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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antalya Demre
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