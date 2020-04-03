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  4. Antalya'da korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Antalya'da korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 18:35 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar iddiaya göre Almanya’ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.

Antalya'da korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Alanya’nın Kestel Mahallesi’ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar (35), 4’üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar’ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya koronavirüs Maryam Parandvar

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