HABER

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Antalya'da evlerinde çıkan yangında yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen 2.5 yaşındaki Aras Ayık’ın yüzü başta olmak üzere vücudunun yüzde 45'i yandı. Şuana kadar 4 ameliyat geçiren Ayık'ın oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde de önemli hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

3 çocuklu Ayık ailesinin evinde 4 Aralık 2018 tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babanın olmadığı evde alevleri gören komşular içeriye girerek 1 ve 4 yaşında olan çocukları kurtardı. Bu sırada korkarak odada saklanan Aras Ayık ise alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı. Elyaf yastığın alev alması sonucu yüzü yanan Aras Ayık, çığlıklarının duyulması üzerine komşular tarafından alevler arasından çıkarıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Antalya'daki ilk müdahalesinden sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras Ayık’ın vücudunun yüzde 45’inin yandığı tespit edildi. Yangın sırasında oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde ve solunum yollarında da sıkıntı yaşayan Aras Ayık, 4 ameliyat geçirdi. Doktorlar tedavisi süren, yüzü ve vücudu sargı beziyle sarılan Aras'ın iyileşmesi için çaba harcıyorlar.

aras

'BEYİN VE DESTEK TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Aras'ın oldukça kötü bir durumda hastaneye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Aras oldukça kötü durumda geldi. Solunum yolu yanığı ve vücudunun yüzde 45’i yanmıştı. Bunlar ileri derecede yanıklardı. Erken dönemde mevcut destek tedavisini yaptık. Yanık alanlarını pansuman yaptık. Tekrar eden ameliyatlar gerekiyor. Ne yazık ki kapalı alan yanıkları solunum yollarında da yanıklar meydana gelmiş. Vücudu müsaade ettikçe bunları yapıyoruz. Yangın sırasında oksijensiz kalmış, onunla ilgili beyin ve destek tedavisi hala sürüyor."

aras 1

EV KAZALARINA KARŞI UYARI

Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, ev kazalarının çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerine değinerek ailelere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Azılı, "Yanık olayları, ev kazalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Evimiz kendimizi en güvenli olarak düşündüğümüz yer. Sıcak su yanıkları en sık gelen vaka. Çocuklarımızı sıcak sudan koruyabilmemiz gerekiyor. Sıcak su ısıtıcılarının kordonundan çekip üstlerine kaynar su dökülebiliyor. Çocukların cilt altı çok ince olduğu için yanıklar daha derin ve risk oluşturuyor. Yanık yanında enfeksiyon riskini ortaya koyuyor. Ev kazalarını olabildiğince önlemek gerekiyor. Çocuğu çocuğa emanet etmemek gerekiyor. Onları kimseye emanet etmemek gerekiyor" dedi. (DHA)

PARTNERTekme tokat birbirlerine girdilerTekme tokat birbirlerine girdiler
Kocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltıKocaeli'de terör operasyonu: 5 gözaltı
Turizmde yeni moda: Denizaltı turlarıTurizmde yeni moda: Denizaltı turları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya yangın aras ayık Çocuk

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri açıklandı!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.