Antalya'da korkunç olay! Yaşlı çift yangında hayatını kaybetti

Olay Kemer ilçesi Gedelma Yaylasında meydana geldi. Orman deposunda görevliyken emekli olan Mehmet Duyan (92) ve eşi Ümmü Gülsüm Duyan'ın (91) , Gedelma yaylası Bölücekdibi mevkiindeki ormanlık alanda yaptıkları kulübede akşam saatlerinde yangın çıktı.

SOBAYI YAKARKEN ALEV SIÇRADI İDDİASI

İddiaya göre akşam üstü saat 16.30 sıralarında Mehmet Duyan yatağında yatarken, evi ısıtmak için eşi Ümmü Gülsüm Duyan'ın yaktığı sobanın ateşi bir anda parladı ve ev kısa sürede alevler içinde kaldı.



MUTFAK TÜPÜ PATLADI

Ümmü Gülsüm Duyan'ın çığlığını duyan komşuları eve gelip hızla yayılan alevleri söndürmeye çalışırken patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü.

Olay yerine ilk gelen itfaiye acil müdahale aracı ve vatandaşlar tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, orman itfaiyesi ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yaşlı çiftin yanarak tanınmaz hale gelen cenazeleri enkazın içinde birbirlerine 5 metre uzaklıkta bulundu.



YAŞLI ÇİFT KAÇAMADI

Görgü tanıklarından Celal Karakaya, Ümmü Gülsüm Duyan’ın çığlığı üzerine eve geldiklerini içeri girmeye çalıştıkları sırada tüp patlayınca kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.