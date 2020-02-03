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  4. Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Vatandaşlar koronavirüs korkusuyla yarasa ölülerinin incelenmesini istedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. Hafta sonu sahilde gezen vatandaşlar, ölü yarasaları görünce şaşırdı. 12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu. Yarasa ölülerinin alınmasını isteyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

'BİR YARASA ÖLÜSÜNE RASTLADIM, TEDİRGİN OLDUM'

Sahilde spor yaparken yarasa ölülerini görüp, 112'ye bildirdiğini söyleyen Mustafa Mustafaoğulları, "Sahile gezmeye gelmiştim. Bir yarasa ölüsüne rastladım, tedirgin oldum. Bu günlerde bir virüs olayı var. Çin'de grip hastalığının sebebinin yarasalar olduğunu duydum. Yetkililere de bilgi vermek istedim. Biz vatandaş olarak duyarlılık gösteriyoruz ama sonuç alamadım. Sonra 112'yi aradım. 'Milli Parklar Müdürlüğü'nden dönecekler' denildi. Şu anda hala bir yetkili gelecek diye bekliyorum" dedi.

Koru sahilinde çocuğuyla gezinti yaparken sahile vurmuş iki farklı yerde yarasa ölüsü gördüğünü anlatan Burhan Yıldız da "Sahilde oğlumla gündelik yürüyüş yaparken, oğlumla yarasaları gördüm. Önce birini gördüm, gömdüm. 20 metre ilerledikten sonra bir tane daha bulunca dikkatimi çekti, yetkililere bildirmek istedim. Sonuçta bir hastalık söz konusu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yarasa koronavirüs Antalya

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