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  4. Antalya'da lüks otelde Rus ve İngiliz turistler arasında 'Kız arkadaşa bakma' kavgası!

Antalya'da lüks otelde Rus ve İngiliz turistler arasında 'Kız arkadaşa bakma' kavgası!

13.10.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'kız arkadaşa bakma' nedeniyle kavga çıktı. İki grubun tekme, tokat ve yumruklu kavgasını otelde konaklayanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı. Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu. Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi. Rus turist, bahçe, masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları da çığlık atarak, bahçeye gelip, kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı. Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

KAVGA ANI KAMERADA

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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