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Antalya'da mucize kurtuluş! Kalbe giden ana damarı yırtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Antalya'da kalbe giden ana damarının yırtılmasıyla bilinci tamamen kapalı halde hastaneye götürülen Mehmet Aydınlıoğlu (35), acil ameliyata alındı. Vücudun tüm dolaşım sistemi 20 dakika durdurulan Aydınlıoğlu'nun yırtılıp kendi içinde katlanan aort damarının 55 santimlik bölümü, yapay damarla değiştirildi. Doktorların 'Ölümden bir önceki basamaktaydı' diye tanımladığı Aydınlıoğlu, ameliyat ekibine teşekkür etti.

Antalya'da mucize kurtuluş! Kalbe giden ana damarı yırtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 gün önce şiddetli göğüs ağrısından sonra bilinci kapanan Mehmet Aydınlıoğlu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde kalbe giden aort damarında yırtık belirlenen Aydınlıoğlu, ambulansla Antalya'ya sevk edildi. MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş'ın gerçekleştirdiği ameliyatta, yırtılarak kendi içinde katlanan aort damarının 55 santimlik bölümü, yapay damarla değiştirildi.

TÜM DOLAŞIM SİSTEMİNİ 20 DAKİKA DURDURDUK

Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, hastanın bilinci kapalı, zaman ve yer oryantasyonu bozuk ve tansiyonu çok düşük halde kendilerine getirildiğini belirterek, “Ölümden bir önceki basamaktaydı" dedi. Altta yatan herhangi bir hastalığı olmayan gencin çekilen tomografisinde kalpten çıkan ana damarının yırtıldığını, yırtığın ana damar içinde katlandığını belirlediklerini anlatan Op. Dr. Çetintaş, “Zor bir ameliyattı. Yırtık damarın yaklaşık 55 santimlik bölümünü tamamen değiştirdik. Ameliyat sırasında tüm vücudu soğuttuğumuz için tüm dolaşım sistemini 20 dakika durdurduk. Hastamız genç olduğu için bu ameliyatı rahat atlattı. Ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda takip ettik. Daha sonra servise aldık" diye konuştu.

SAS

‘BU TİP YIRTIKLARDA ALTTA BİR NEDEN ARANIR’

Genellikle bu tür yırtıkların altında farklı bir neden bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş, “Bu tip yırtıklarda yüksek tansiyon, kalp kapak problemi gibi bir sebebin olması beklenir, ama bu hastada hiçbir sebep yoktu" dedi. Mehmet Aydınlıoğlu'nun ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Op. Dr. Çetintaş, “İnşallah bundan sonra da hayatına sağlıklı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

YAŞADIKLARINI HATIRLAMIYOR

Zorlu bir ameliyatın ardından yeniden yaşama tutunan Mehmet Aydınlıoğlu, yaşadıklarını hiç hatırlamadığını söyledi. “Nefes alıyorsam önce Allah'ın, sonra doktorumun sayesinde" diyen Aydınlıoğlu, “Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ALLAH ÇOCUĞUMUZU BİZE BAĞIŞLADI'

Aydınlıoğlu’nun annesi Nalan Aydınlıoğlu ise oğlunun bir sabah aniden göğüs ağrısından yakındığını belirterek, “Ağrıyı 3 gün boyunca çekti. Üçüncü gün sabah duş aldıktan sonra yine göğüs ağrısı oldu. Rengi değişti. Kötüleşti. Bunun üzerine acil hastaneye götürdük. Hastalığı belirlenince de Antalya'ya getirdik. Önce Allah, sonra doktorumuz sayesinde çok şükür oğlum kurtuldu. Allah çocuğumuzu bize bağışladı" diye konuştu.

(DHA)

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