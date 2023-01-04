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  4. Antalya'da muz yüklü kamyonette patlama! Evlerde hasar oluştu, bölgede elektrikler kesildi

Antalya'da muz yüklü kamyonette patlama! Evlerde hasar oluştu, bölgede elektrikler kesildi

04.01.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muz yüklü bir kamyonette patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki apartmanlarda da hasar oluştu. Patlamanın ardından bölgede elektrik kesintisi oluşurken, doğal gaz da tedbir amacıyla kesildi.

Antalya'da muz yüklü kamyonette patlama! Evlerde hasar oluştu, bölgede elektrikler kesildi

Korkuteli Yeni Mahalle 1014 Sokak'ta pazarcılık yapan S.A'ya ait muz yüklü kamyonette akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlama nedeniyle yazlık olarak kullanılan çevredeki bazı dairelerin kapı ve pencereleri kırıldı, duvarlarında hasar oluştu. Meyvelerin bulunduğu konteyner ile muz yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı, tedbir amacıyla doğal gaz da kesildi.

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Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Kaymakam Üçüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 21.30 sıralarında ilçede meydana gelen patlamanın muz yüklü bir kamyonette gerçekleştiğini söyledi.

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Patlamanın fen lisesinde olduğuna dair yanlış haberlerin yazıldığını belirten Üçüncü, "Patlamanın, okulumuzla fen lisesiyle herhangi bir alakası yok. Bu yönde bazı haberler yapılmış, kesinlikle yanlış. Patlamanın nedeni net değil ama klima sistemi üzerinden olabilir diye düşünülüyor. Allah'a şükür ölü ya da yaralı yok. İlçemize geçmiş olsun." diye konuştu. (AA)

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