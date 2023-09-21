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Antalya'da nefes kesen anlar yaşanmıştı! Annesini rehin alıp, etrafa dehşet saçmıştı... Flaş gelişme!

21.09.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Antalya'da özel harekat ekipleri nefes kesen bir operasyon düzenlemişti. Daha önceden 2 polis memurunu yaraladığı öğrenilen şahıs dün de annesini rehin almıştı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli bugün hastanede hayatını kaybetti. Oğluna tekme atıp kurtulan Hülya A., "Kaçmasaydım benim boynumu keserdi" ifadesini kullandı.

Antalya'da nefes kesen anlar yaşanmıştı! Annesini rehin alıp, etrafa dehşet saçmıştı... Flaş gelişme!

Antalya’da annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan Fırat Altun (28), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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NEFES KESEN OPERASYON

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

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Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun’a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

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Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun’un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu. Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun’a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

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GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat Altun’un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi. (DHA)

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antalya Özel Harekat

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