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  4. Antalya’da öldürülen sosyal medya fenomeni Diyarbakır’da defnedildi

Antalya’da öldürülen sosyal medya fenomeni Diyarbakır’da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Antalya’da ’reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövüldükten sonra 15 günlük yaşam savaşını kaybeden ’Ares’ takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in cenazesi memleketi Diyarbakır’a getirilerek defnedildi.

Antalya’da öldürülen sosyal medya fenomeni Diyarbakır’da defnedildi

4 Şubat Salı günü Antalya’nın Kepez ilçesinde ormanlık alana götürülüp iddiaya göre baba oğul tarafından darp edilerek ormanlık alanda bırakılan ‘Ares’ takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ares’in cenazesi memleketi Diyarbakır’a getirildi. Özdemir’in cansız bedeni, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeniköy Asri Mezarlığından defnedildi. Defin işlemleri sırasında annesi Sultan Kızılay ve sevenleri sinir krizleri geçirdi.

"ACIMIZA ACI KATMASINLAR"

Özdemir’in babası Yaşar Özdemir, yalan dolan, aşağılayıcı, küçümseyici iftiralarla yorumlar yapıldığını söyledi. Yaşar Özdemir, “Çarpık bir bilgi kirliliği var, hepsini inkar ediyoruz. Bugüne kadar bizimle olan Antalya Emniyet Müdürü ve teşkilatların sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan şu gençler, Türkiye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Bizim acımız bize yetiyor, acımıza acı katmasınlar. Hukuki süreç devam ediyor. Adalete güveniyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Diyarbakır fenomen Ares Şeyhmus Özdemir

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