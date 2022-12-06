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  4. Antalya'da ortalık bir anda karıştı! Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar

Antalya'da ortalık bir anda karıştı! Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar

06.12.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darp etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen görüntülerde, 5 kişilik bir grup ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışa kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darp edilen genç yere yığılırken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı, kavgaya taraf diğer gruptakilerin ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

(İHA)

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