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Antalya'da oy kullanan seçmenler sahillere akın etti

14.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, sahillerde vakit geçirdi. Vatandaşların seçimlerde oy kullandıktan sonra dinlenmek için sahilleri tercih ettiği görüldü.

Antalya'da oy kullanan seçmenler sahillere akın etti

Havanın 22, nemin yüzde 82 ve deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, kent sakinleri ve turistler sahillerde güneşlendi.

OY KULLANAN VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Vatandaşların Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanımının ardından dinlenmek için sahilleri tercih ettiği görüldü.

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Konyaaltı Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, kimi aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

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Bazı kişiler palmiye ağaçlarının gölgesinde yürüyüş yaptı, bazıları ise parklarda zaman geçirmeyi tercih etti. (AA)

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Sadece 10 kişi yaşıyor! Seçimlerde sandığa gidip oy kullandılar Sadece 10 kişi yaşıyor! Seçimlerde sandığa gidip oy kullandılar

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seçim antalya

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