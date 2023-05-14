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  4. Sadece 10 kişi yaşıyor! Seçimlerde sandığa gidip oy kullandılar

Sadece 10 kişi yaşıyor! Seçimlerde sandığa gidip oy kullandılar

14.05.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmen sandık başına gitti. 4'ü kadın 10 seçmen bulunan Kozaklı ilçesine 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde oylar kullanıldı. Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi.

Sadece 10 kişi yaşıyor! Seçimlerde sandığa gidip oy kullandılar

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyünde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

İlçeye 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde 4'ü kadın 10 seçmen bulunuyor.

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Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.

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Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, AA muhabirine, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi.

Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.

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Köy sakinlerinden Hakan Yağmur da oyunu kullanmak için erken vakitte sandığa geldiğini belirterek, "Bu seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzu attıktan sonra bahçeye gidip ilaçlama yapacağım." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim Nevşehir

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