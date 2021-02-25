Antalya'da panik anları! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Serik ilçesi Kürüş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahibinin istasyonun yıkama alanı içinde çalışır haldeyken motor aksamındaki dişlilerini tamir etmeye çalıştığı traktör bir anda harekete geçti. Mesut Çetin'e ait geri viteste takılı olan traktör önce yıkamadaki bir araca çarptı ardından istasyonda bekleyen iki araca da hasar veren traktör önüne çıkan araçları çarpıp kenara savurarak yola indi. O anda herhangi bir aracın yoldan geçmemesi herhangi bir yaralanma ya da ölümlü kazaya engel olurken traktör refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Traktörün yıkama alanının hemen yakınındaki benzin pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi.

'HEPİMİZ ŞOKA GİRDİK'

Olayda yakıma işyerinin sahibi ve zarar gören araçlardan birinin sahibi olan Mustafa Kocamış, "Traktörün dişlilerinde arıza varmış sahibi onunla uğraşıyordu. Ayağını debriyajdan kaçırdı ve traktör kendi kendine hareket etti. Yıkamada bir araca ve bizim araca çarpıktan sonra yola çıktı. Hepimiz şoka girdik bir şey yapamadık dedi.