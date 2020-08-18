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Antalya'da pazarda koronavirüs tedbirlerine uyan yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 17:35 | Son Güncelleme

Antalya'da kurulan pazar yerine, alışveriş için gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan kişilerin sebze ve meyveleri çıplak elle seçerek aldığı görüldü.

Antalya'da pazarda koronavirüs tedbirlerine uyan yok!

Yerleşik Rus vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde kurulan semt pazarı girişinde de hiçbir kontrol olmadığı görüldü. Alışveriş için pazara gelen kişiler sosyal mesafe kuralına uymadı. Alışveriş yapan bazı kişiler ile çoğu pazar esnafının da maske takmadığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce yasaklanan meyve ve sebzenin çıplak elle seçilmemesi konusuna ise dikkat edilmediği gözlemlendi.

"HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN TAKMIYORLARDIR"

Bazı vatandaşlar ise maske takmayan kişilerin aksine tüm önlemleri alarak pazar alışverişini yaptı. Alışveriş yapan Fatma Örgüner, “Tedbirleri yetersiz buluyorum. Belki Antalya'da hava sıcak olduğu için takmıyorlardır. İnsanların tedbir alması bir şey değiştirmiyor, yetkililerin tedbirleri artırması gerekiyor. Pazar içerisinde sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske kullanılıyor ama alışverişlerde hiç sağlıklı bir durum yok" dedi. (DHA)

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