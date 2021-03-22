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  4. Antalya'da 'pes' dedirten Dj'li kaçak havuz partisine 74 bin liralık ceza!

Antalya'da 'pes' dedirten Dj'li kaçak havuz partisine 74 bin liralık ceza!

22.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki Kaş ilçesinde villada bir araya gelen 14 kişi, Dj eşliğinde havuz partisi yaparken jandarmaya yakalandı. Partiye katılanlara 76 bin lira idari para cezası uygulanırken, konaklama tesisi olarak geçen villaya Kaş Kaymakamlığı tarafından mühür vuruldu. Villaya 1 ay süreyle giriş yapılması yasaklandı.

'Bu kadar da da olmaz' dedirten görüntüler Antalya'nın Kaş ilçesinden geldi. Önceki gün sosyal medya üzerinden örgütlenip bir villada kapalı mekanda kaçak eğlence düzenleyenlerin ardından bu defa havuz partisi görüntüleri 'Pes' dedirtti.

VİLLAYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş ilçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkiinde Villa B. isimli konaklama tesisinde parti yapıldığının bilgisi alınması üzerine, E.D. isimli şahsa ait villaya operasyon yapıldı.

76 BİN 976 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Operasyonda İ.B ,İ.Y,R.K., M.F.T. ,B.A.,G.T. ,B.U.,R.H.,A.P.,İ.C.,İ.A,N.S.,Y.Y ve B.D.M. olmak üzere 14 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 48.566 TL, maske takmamaktan 12 bin 600TL, emre aykırı davranışta bulunmaktan 5.978TL ve villa sahibi E.D. ye 9 bin 832 TL olmak üzere toplamda 76.976TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca Villa B. isimli konaklama tesisi 1 ay süre ile Kaş Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

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İHA

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