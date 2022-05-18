Antalya'da 'Pes' dedirten görüntü! İş makinesiyle driftin cezası ağır oldu

İlçede 15 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sahil Caddesi üzerinde iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yapan sürücünün bu anları cep telefonu ile kaydedilip bir sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polisin, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından iş makinesi sürücüsünün Ö.A. olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.A.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygularken, 2 ay süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca Ö.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

(DHA)

