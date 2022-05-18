HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Antalya'da 'Pes' dedirten görüntü! İş makinesiyle driftin cezası ağır oldu

Antalya'da 'Pes' dedirten görüntü! İş makinesiyle driftin cezası ağır oldu

18.05.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Kentin Kemer ilçesinde bir kişi iş makinesiyle cadde üzerinde drift yaptı. Olayın ardından sürücüye 9 bin 125 lira ceza uygulandı. 2 ay ehliyetine el konulan sürücü için adli işlem de başlatıldı.

İlçede 15 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sahil Caddesi üzerinde iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yapan sürücünün bu anları cep telefonu ile kaydedilip bir sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Polisin, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından iş makinesi sürücüsünün Ö.A. olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.A.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygularken, 2 ay süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca Ö.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaşkına döndü! Gözleri ve kafası yokGörenler şaşkına döndü! Gözleri ve kafası yok
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

Korkunç görüntü! Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İlginizi Çekebilir

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Zavallı çocuk farkında olmadan kendi mezarını kazmış!

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.