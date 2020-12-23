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  4. Antalya'da plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Antalya'da plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

23.12.2020 22:11 | Son Güncelleme:
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Antalya'da plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir plazanın terasında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek ve maske takmayarak yeni yıl kutlaması yapan kişilere 113 bin 400 lira ceza kesildi.

Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi'ndeki bir plazanın terasında kalabalık grup meşale yakarak yeni yıl kutlaması yaptı. Çevredekilerce cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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Görüntüleri ihbar kabul eden Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak eğlenen kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, kimlikleri belirlenen 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza uyguladı.

Eğlencedeki diğer kişilerin de belirlenerek haklarında cezai işlem yapılacağı belirtildi.

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