Antalya'da şiddet gördüğü eşinden boşanan kadın tek sigortası olarak gördüğü elektronik kelepçeyi geri istiyor

Antalya’da yaşayan 45 yaşındaki Keziban Ö, Y.A. ile 30 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Y.A., 5 ay sonra o dönem 17 yaşında olan Keziban Ö.’yü rızası olmadan kaçırdı. İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın toplum baskısı nedeniyle ne ailesine geri dönebildi ne de polise başvurabildi.

BOŞANMA DİLEKÇESİNİ GERİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Eşine alkol şişesi, tabak, sandalye atan kızgın koca şiddetin dozunu arttırdı. Bir iki kez boşanma kararı alan Keziban Ö., çocuğunun kendisine gösterilmeyeceği tehdidiyle boşanma dilekçesini geri çekmek zorunda kaldı.

İddiaya göre, tüm şiddet ve iftiralara çocuğu için göğüs geren genç kadın bir süre sonra kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Keziban Ö, 2017 yılında ailesini arayarak Antalya’ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Kaş’ta görülen 3 duruşmaya rağmen boşanamadı. Antalya’da hatta gittiği Fethiye’de dahi eşinin tehdit ve baskısına maruz kalan Keziban Ö., ölüm tehdidi almaya başladı.

Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi’nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi’nin vermiş olduğu uzaklaştırma-koruma kararı uyarınca Y.A.’ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Kaş’tan Antalya’ya çağrılan Y.A.’ya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı’nda elektronik kelepçe takıldı.