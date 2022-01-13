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  4. Antalya'da skandal görüntüler! Genç kız, arkadaşına dehşeti yaşattı: Saçından tutup acımasızca dövdü

Antalya'da skandal görüntüler! Genç kız, arkadaşına dehşeti yaşattı: Saçından tutup acımasızca dövdü

13.01.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandal görüntüler Antalya'da çekildi. Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde yaşanan olayda genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmazken, ayırmak isteyen erkeğe de engel oldu.

Antalya'da genç kızların kavgası adeta "Pes" dedirtti. Olay, Serik ilçesinde bir lisenin arka bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan iki genç kız, arkadaşlarıyla birlikte okulun arka bahçesinde buluştu. Bu sırada kızlardan birinin üzerinde bulunan kapüşonlu elbise alındı. Daha sonra ise diğer kız saçından tutarak sürükledi. Kız bu sırada çamurlu suyun içerisine düştü. Arkadaşı ise üzerine kapanarak saçlarından tutup, defalarca kafasını yere vurdu. Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer kız tarafından "Bırak" denilerek engellendi.

Olay anı bir başka genç kız tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. O anları kayda alan kızın arkadaşlarını ayırmak yerine kayıta devam etmesine izleyenler tepki gösterdi. Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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