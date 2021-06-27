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Antalya'da son kısıtlama günü plajlar turistlerle doldu!

27.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin yaşandığı pazar gününde sahiller turistlerle doldu. Son kısıtlama gününde turistler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Antalya'da son kısıtlama günü plajlar turistlerle doldu!

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, kısıtlamadan muaf turistler sahil keyfi yaptı. Denize girip güneşlenen turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

HAFTAYA DAHA DA KALABALIK OLMASI BEKLENİYOR

Temmuz ayının ilk gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Haftaya pazar günü sahillerde turistlerin yanı sıra, Türkler ve yerleşik yabancıların da olması bekleniyor.

İKİ GÜNDE 20 BİNDEN FAZLA TURİST GELDİ

Geçen hafta Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının ardından 2 günde kente 20 binden fazla turist geldi. Sahildeki yoğunlukta, Rus turistlerin yansıması da hissedildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı
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