HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da şüpheli ölüm! Cesedi denizde bulundu

Antalya'da şüpheli ölüm! Cesedi denizde bulundu

16.09.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize düştüğü üzerinde durulan 30-35 yaşlarında kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere adli tıbba kaldırıldı.

Antalya'da şüpheli ölüm! Cesedi denizde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

AW031951_03

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
AW031951_08

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)
AW031951_12

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma güvenlik önlemi aldı! Antik kentte hazine bulundu, içinden...Jandarma güvenlik önlemi aldı! Antik kentte hazine bulundu, içinden...
Afyonkarahisar'da helikopter böyle düştü! O anlar saniye saniye görüntülendiAfyonkarahisar'da helikopter böyle düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi
Korkunç tabloyu duyurdular: 9 bin kişi...Korkunç tabloyu duyurdular: 9 bin kişi...
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Evinin önünde futbol oynayan çocuğa köpek saldırdı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.