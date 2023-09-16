Antalya'da şüpheli ölüm! Cesedi denizde bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)



