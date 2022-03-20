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Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından ceset çıktı

20.03.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da ormanlık alan yakınlarında günlerdir park halinde duran otomobil bölge halkını tedirgin etti. Araçta ne olduğunu merak edip yanına giden gençler ise bagajı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Kontak anahtarının üzerinde olduğu otomobilin bagajında kanlar içerisinde bir erkek cesedi çıktı. İlk belirlemelere göre cesedin üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Antalya'da terk edilmiş otomobilin bagajından ceset çıktı

Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ormanlık alana yakın yerde, 34 plakalı bir otomobilin yol kenarına terk edildiğini fark eden bir grup genç aracı kontrol etti.

4 gündür park halindeki duran aracın üzerinde kontağının olduğunu fark eden gençler, bagajı açtığında ise korkunç manzarayla karşılaştı. Bagajda başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın cesedi çıktı.

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Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

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"TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE DURUYORDU"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.

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DARP İZLERİNE RASTLANDI

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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