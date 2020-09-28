HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!

Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Antalya'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeki aracının camından iki bacağını dışarı çıkarırken, yanındaki arkadaşı da açılan cam tavandan araç üzerine çıkıp bir ayağını tavana uzattı. O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Antalya'da trafikte 'pes' dedirten olay!

Antalya'da seyir halindeki bir sürücünün ve yanındaki arkadaşının inanılmaz görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Antalya plakalı otomobilin sürücüsü, yokuş aşağı giden araçta iki bacağını kapının camından dışarı çıkardı.

Yanındaki arkadaşı da aracın açılan cam tavanından dışarı çıkıp oturdu. Ayağını da araç tavanına uzatan kişi, arkadan gelen kamyonet sürücüsüne zafer işareti yapıp "Solla solla" diye işaret yaparken, kendini farklı bir araçtan görüntüleyen kişiye ise "Dayı, dayı" diye gülerek seslendi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!
Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?Ada parsel sorgulama nasıl, nerden yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Diğer Haberler
Yer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldı
Yer: Antalya! Tonlarca balık ortalığa saçıldı
Bakan Akar: Ermenistan paralı askerleri ve teröristleri geri göndermeli
Ermenistan'ı uyardı: Derhal durdurmalı!
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü koronavirüs aşısı yapıldı
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı! Civan, yoğun bakımda
Arkadaşlarıyla oynarken yılan ısırdı!
Şişli'de iş yerinde patlama! Şüpheliler böyle kaçtı
Şişli'de iş yerinde patlama! Şüpheliler böyle kaçtı
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
Canlı yayın sırasında korkunç kaza! Çığlıkları duyuldu, yüzlerce kişi izledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.