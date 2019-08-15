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Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üstü açık safari minibüsü devrildi. Kazada, 6'sı turist 16 kişi yaralandı.

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi ile Saklıkent Kanyonu arasındaki yolda meydana geldi. Yakup K., yönetimindeki 48 PN 285 plakalı üstü açık safari minibüsüyle Fethiye'den getirdiği yolcularına Saklıkent Kanyonu'nu gezdirdi. Çamur turunun ardından Fethiye'ye dönüşe geçen Yakup K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği safari minibüsü devrildi.

16 KİŞİ YARALANDI

Kazada, aralarında sürücü Yakup K.'nin de bulunduğu, 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, Kaş ve Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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