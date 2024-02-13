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Antalya'da yağmur şiddetini artırdı, hayat durdu! Araçlar ve evler sular altında kaldı, uçaklar inemedi

13.02.2024 08:35 | Son Güncelleme:
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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Motorkuryelere izin verilmezken, uçaklar Antalyaspor’u taşıyan uçak Antalya Havalimanı’na inemedi.

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

MOTOKURYELERE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

UÇAKLAR ANTALYA'YA İNEMEDİ

Diğer yandan Antalya Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar durduruldu. Süper Lig’te Samsunspor ile karşılaşan Antalyaspor’u taşıyan uçak Antalya Havalimanı’na inemediği için Gazipaşa Havalimanı’na iniş yaptı. Antalyaspor kafilesi, karayoluyla Antalya'ya döndü.

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EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Kent genelinde etkisi giderek arttıran yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, çok sayıda aracın mahsur kalması sonucu alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Su basan evleri ve araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yağmur
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