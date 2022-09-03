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Antalya'da yaşandı! Otelde konaklayan müşterilere elektrik faturası şoku... İsyan ettiler

03.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 yıldızlı otelin elektriği, 300 bin liralık fatura borcu nedeniyle kesildi. Otelde konaklayan müşteriler büyük şok yaşarken bazıları tesisten ayrıldı, bazıları ise sorunun çözümü için işletme sahibiyle görüştü.

Antalya'da yaşandı! Otelde konaklayan müşterilere elektrik faturası şoku... İsyan ettiler

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı otelde dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 300 bin liralık borç nedeniyle elektrik kesildi. Otelde konaklayan yaklaşık 150 yerli ve yabancı tatilciden bazıları eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı. Bazısı da otel içerisindeki tesislerde vakit geçirdi. Çalışanlardan bir kısmı oteli terk etti, kalan görevliler otel sahibine ulaşmaya çalıştı. İhbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi. Otelde kalan tatilciler sorunun çözülmesi için acente firması görevlileriyle bağlantı kurdu. Tur acentelerinin yetkilileri de otele gelip tatilcileri sakinleştirmeye çalıştı.

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OTEL SAHİBİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Otel sahibiyle telefonda görüşen bir tatilci, ödeme yaptığı 8 bin liranın iadesini talep etti. Görüşmede otel sahibi yurt dışında olduğunu belirterek, sorunu çözmeye çalıştığını anlattı. Telefonun hoparlöründen yapılan görüşmeyi çevredekiler de dinledi.

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"3-4 GÜNLÜK YEMEKLERİ ISITIP VERİYORLAR"

Otel sahibinin, "Ben haram yemem, 3 çocuğum var" sözleri üzerine tatilci, "Benim de 1 çocuğum var. Onu da sizin otelinizin önündeki otomobilde yatırıyorum. Bize en az 3-4 günlük kalan yemekleri ısıtıp ısıtıp veriyorlar" dedi.

Tatilci sonrasında otomobilde uyuyan çocuğunu gazetecilere gösterdi. Diğer tatilci de yaşadıkları mağduriyet nedeniyle ödenen 11 bin liranın iadesini talep etti.

Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'in girişimiyle saat 01.00 sıralarında otele tekrar elektrik verildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya otel Elektrik faturası
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