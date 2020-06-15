HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya’da yolcu otobüsünde piton şoku!

Antalya’da yolcu otobüsünde piton şoku!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Antalya'da kutuyla şehir dışına çıkarılmak istenen 4 yavru piton havasızlıktan öldü. Kutuyu Kaş ilçesinden otobüse verdiği belirlenen kişiye 7 bin 967 lira ceza kesildi.

Antalya’da yolcu otobüsünde piton şoku!

Antalya'da yolcu otobüsüyle şehir dışına çıkarılmaya çalışılan 4 piton yavrusu, konuldukları kutuda havasızlıktan öldü.

Kaş ilçesinden Antalya Otagarı'na gelen bir otobüsten aktarma amacıyla indirilen bagajlar X Ray cihazından geçirildiği sırada güvenlik görevlileri bir kutuda yılanlar olduğunu fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kutuda boyları yaklaşık 2'şer metre 4 piton yavrusu bulunduğu ve yılanların havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Kutuyu Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde otobüse verdiği tespit edilen kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlalden 7 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Saniyeler içinde gökyüzünü kapladı! Korkutan anlarSaniyeler içinde gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Acı haberi alınca hastaneyi savaş alanına çevirdiler

Mezarlıkta kan donduran olay! Doktor böyle bulundu

Mezarlıkta kan donduran olay! Doktor böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy saran kara bulutlar böyle görüntülendi

Saniyeler içinde gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Milyonluk iş makinesi küle döndü

Milyonluk iş makinesi küle döndü

Muradiye Şelalesi'ne ziyaretçi akını başladı

Yeniden turistlerin gözdesi oldu! Gören büyüleniyor

Yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Yılanların 'çiftleşme dansı' görüntülendi

Bu kareler bugün çekildi! Beykoz'dan İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan manzara

Yumurta almak için elini uzattı, büyük şok yaşadı! Follukta 1 buçuk metrelik engerek yılanı

Yumurta almak için elini uzattı, büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.