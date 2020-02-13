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  4. Antalya'da zabıtadan yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen köpeği görünce üzerini örttü

Antalya'da zabıtadan yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen köpeği görünce üzerini örttü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sokakta soğuktan üşüyen bir köpeğin üzerini battaniye ile örtmesi büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, dün görev sahaları içinde yer alan Kapalı Yol’da (Kazım Özal Caddesi) bir iş yeri önünde soğuktan üşüyen sokak köpeği gördü. Köpeğin ıslak şekilde üşümesine dayanamayan zabıta ekipleri, yakındaki bir mağazadan polar battaniye aldı. Ekipler üşüyen köpeğin altına ve üzerine birer battaniye serdi. Zabıtanın bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar zabıtanın hayvan sevgisini anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

(İHA)

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Antalya zaıta köpek

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