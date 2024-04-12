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Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama: 'Gerekli soruşturmalar başlatılacak'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.04.2024 23:26
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Antalya'da devrilen teleferik direğine çarpan kabin parçalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun faciaya ilişkin "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır" dedi.

Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin Fahrettin Altun'dan açıklama: 'Gerekli soruşturmalar başlatılacak'

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Altun, "Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır" ifadelerinin kullandı.

Altun paylaşımında şunları aktardı:

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

Antalya'da teleferik faciası! Çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var, 184 kişi mahsur kaldı Antalya'da teleferik faciası! Çok sayıda ekip sevk edildi: Ölü ve yaralılar var, 184 kişi mahsur kaldı

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