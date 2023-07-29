HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'daki yangın sonrası ağır bilanço böyle görüntülendi... Tam 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Antalya'daki yangın sonrası ağır bilanço böyle görüntülendi... Tam 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

29.07.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alınabilmişti. Yangın süresince 1120 futbol sahası büyüklüğündeki alan etkilenirken 300 hektar alan ise küle döndü. Ağır bilanço havadan böyle görüntülendi!

Antalya'daki yangın sonrası ağır bilanço böyle görüntülendi... Tam 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

Avrupa'da ve Akdeniz'deki birçok ülke aşırı sıcaklar yüzünden orman yangınlarının kıskacında bir yaz mevsimi geçiriyor. Türkiye de yangınlardan etkilenen ülkeler arasında. Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan ve 5 gün boyunca süren orman yangını söndürüldükten sonra havadan görüntülendi.

5

"800 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ..."

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer'de 5'inci gününde kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirterek, "800 hektarı 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası kadar alan yanmıştı" dedi.

4

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde 24 Temmuz günü başlayan orman yangını, 5'inci gününde kontrol altına alındı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında, birçok alan zarar gördü. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 90'ıncı saatte kontrol altına alınan Kemer'deki orman yangınına ilişkin uydu görüntülerini incelediklerinde, yaklaşık 300 hektar alanın yandığını, 800 hektarlık alanın ise etkilendiğini açıkladı. Başkan Hançer, “800 hektarı yaklaşık 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor" dedi.

1

"MANAVGAT YANGININDA KEMER BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI"

Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Okan Hançer, “Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.

3

"ANTALYA'NIN ORMANLIK ALANI YÜZDE 56"

Vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Okan Hançer, “Türkiye'de en çok metrekare orman varlığına sahip şehir Antalya bölgesi. Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız. Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!' 'Sıcaklıklar çıldırdı' diyerek uyardı, acil çağrı yaptı! İzmir ve Şile sözleri dikkat çekti: 'Bunlar daha iyi günlerimiz!'
Oyunculuk ajansında cinsel taciz! ‘Düzgün oyna yoksa öperim’Oyunculuk ajansında cinsel taciz! ‘Düzgün oyna yoksa öperim’
‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ilgili yeni karar! İşte son tarih…‘Kısa Çalışma Ödeneği’ ile ilgili yeni karar! İşte son tarih…
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın kemer

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar

İğrenç akım! Yüzlerini klozet suyuyla yıkadılar

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Köpeği böyle çaldı! Bir eliyle ağzını kapatıp kucaklayarak koşarak kaçtı

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.