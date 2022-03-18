Antalya'daki yeni evli çift kabusu yaşadı! Evlerinde oturan çift neye uğradığını şaşırdı

Antalya'daki yangın, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2281 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında, yeni evli Ayfer ve Adem Sağlam çiftinin evinde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmeye çalışırken, polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Ekiplerin çalışmasını izleyen Adem Sağlam, evin balkonuna çıkmaya çalışan itfaiye erine omzuyla destek verirken, gözyaşı döken eşi Ayfer Sağlam'a sarılıp, teselli etmeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken dumandan etkilenen Betül Orhan adlı genç kız, kedisiyle birlikte apartmanın bahçesine indi. Evdeyken dumandan etkilendiğini söyleyen Betül Orhan, "Bir anda her yer duman olunca kedimi alıp, aşağıya indim" dedi.

EŞİYLE EVDE OTURURKEN BİR ANDA DUMANLAR SARDI

Yangın başladığında eşi Adem ile evde olduğunu belirten Ayfer Sağlam ise "Bir anda odalar duman oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bütün eşyalarım yandı. Ne yapacağımız bilmiyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

