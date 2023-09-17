Antalya'dan korkutan görüntüler! Rüzgar etkisini artırdı, 5 ev tahliye edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Helikopterler yakın noktadaki çaydan aldıkları suyu alevlerin üzerine bırakıyor.

RÜZGAR YANGINI BÜYÜTTÜ

Alanya ilçesi Dimçayı Akköprü mevkinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

5 EV TAHLİYE EDİLDİ

Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor. Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınla ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Yumaklı, "Antalya, Alanya’daki orman yangınına; 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 İş makinası, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Antalya, Alanya’daki orman yangınına;



10 uçak

11 helikopter

54 arazöz

4 İş makinası

363 personel sevk edildi



Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 17, 2023



