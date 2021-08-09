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Antalya'dan kötü haber: Bir yangın daha çıktı

09.08.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışmaya başladı.

Antalya'dan kötü haber: Bir yangın daha çıktı

Yangın, ilçeye bağlı Yayla Çavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında çıktı. Yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale edilirken, bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtildi. Aynı bölgede geçen cumartesi günü de 5 noktada yangın çıkmış, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülmüştü.

"BİTTİ" DENİLMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki yangınların tamamının söndürülüp kontrol altına alındığını bildirmişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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