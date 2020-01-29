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Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:45 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) ünlü tiyatro Dave Hanson'ın yazdığı iki perdelik "Godot'yu Beklerken'i Beklerken"i sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve 5 tiyatrocunun rol aldığı "Godot'u Beklerken'i Beklerken" oyununu, İlham Yazar yönetti.

Dekor tasarımını Murat Gülmez, Kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını Halit Akgül'ün yaptığı oyun, yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda izleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Oyun, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıklarını konu alıyor.

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