Antalya DOB, Rus bestecilerin eserlerini seslendirecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Rus bestecilerin eserlerinden oluşan özel konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bestecileri konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 20 Nisan Cumartesi günü akşam gerçekleştirilecek.

Konserde, P.İ. Çaykovski, M. Tariverdiyeva, A. Pakhmutova, S. Rachmaninov ve N.R. Korsakov'un eserleri seslendirilecek.

Soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzosoprano Medine Tuganova, Bilge Yılmaz ve Tuğçe Oğuzülgen, tenor Koray Damcıoğlu, bariton Umut Tarık Akça ve Mehmet Ali Tutar, bas Engin Suna'nın sahneye çıkacağı gecede, piyanist olarak Marvida Hüseynova yer alacak.

Fiyatları 10 ile 25 lira arasında değişen konserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletiva.com" internet adresinden temin edilebilecek.

