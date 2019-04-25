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Antalya DOB "Şehrazat"ı sahneleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Antalya DOB "Şehrazat"ı sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, perdelerini Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süiti için açacak.

Librettosu ve koreografisi Armağan Davran'a ait eserin dünya prömiyeri 27 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Özgün bir librettoya sahip olan Şehrazat balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süitiyle bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı.

Orkestrayı şef Alexandru Samuil'in yöneteceği eserde, Sibel Aydın baş kemancı olarak yer alıyor.

Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Savaş Camgöz tarafından yapıldı.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir'in kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde "Behram"ı Tolga Burçak, "Zühre"yi Selin Berkmen, "Zahara"yı ise Laroslava Volkova canlandıracak.

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Antalya DOB bale şehrazat balesi

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