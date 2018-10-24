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Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 07:15 | Son Güncelleme

Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın iki saatlik periyotta kuvvetli olacağının tahmin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 07.00-09.00 saatlerinde etkili olacak sağanak süresince ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Antalya Gazipaşa Meteoroloji uyarı yağış

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