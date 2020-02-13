HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş

Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:32 | Son Güncelleme

Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya'nın çevresindeki antik kentlerde felaketler yaşadığını belirterek, "Şu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız" dedi.

Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş

Antalya ve çevresindeki deprem hareketliliğini araştıran Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi İkinci Başkanı Atakan Yüklü, Leonardo da Vinci'nin notlarında, Antalya'yı ilgilendiren deprem bilgisinin yer aldığını söyledi. Yüklü, Leonardo da Vinci'nin 1489 yılında Rodos yakınlarında meydana gelen büyük depremi notlarında şöyle tanımladığını aktardı:

"Denizde bir deprem oldu. Rodos yakınlarındaki Adalia (Antalya) yakınlarında. Deniz zemininde öyle bir yarık açıldı ki üç saatten fazla bir süre o açılan yarığa deniz suları doldu. Daha sonra tekrardan deniz eski halini aldı."

DA VİNCİ GÖZLEM YAPMIŞ

Atakan Yüklü, Leonardo da Vinci'nin bu gözlemlerini yaptığı bölgenin Antalya'ya çok yakın, 'Helen Yayı' olarak isimlendirilen tektonik alan olduğunu kaydetti. 'Helen Yayı'nın, Afrika levhasının Ege Denizi altına daldığı bölgede oluşan aktif deprem ve volkan üreten tektonik alan olduğunu aktaran Yüklü, "Bu alan Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlar, Girit'in ve Rodos'un güneyinden geçer, Fethiye Körfezi'ne doğru uzanır. Özellikle Antalya bölgesinde bulunan antik kentlerin yazılı kayıtlarına baktığınızda depremlerin tahrip ettiğini, imparatorların ve zenginlerin yardımlarda bulunduğunu, hatta bazı kentlerin terk edildiğini görmekteyiz" dedi.

f5e78597b34eb2a4cc8ab952e2f1bbe7

'TARİHSEL DÖNGÜ SÜRESİNİ ÇOKTAN DOLDURMUŞ BULUNMAKTAYIZ'

Tarihsel dönemde depremler yüzünden Antalya çevresi antik kentlerinde felaketler yaşandığına dikkat çeken Atakan Yüklü, "Şu an bu bölgede hareketlilik bizi endişelendirmektedir. Tarihsel döngü süresini çoktan doldurmuş bulunmaktayız. Deprem, sismik bir aktivite sonucu meydana gelen bir kavramdır. Sismoloji konusudur. Sismoloji, jeofizik mühendislerinin incelediği bir bilim dalıdır. Yerel yöneticilerimiz acilen kadrolarına jeofizik mühendislerini istihdam etmelidir. Çünkü zemin-yapı ilişkisini ancak jeofizik mühendisleri olarak biz irdeleriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
İstanbul'un göbeğinde bıçaklı kavgaİstanbul'un göbeğinde bıçaklı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
leonarda da vinci Antalya deprem

En Çok Okunan Haberler

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 3 polisin ifadelerinin alındığını öğrenince eşinin mezarını ziyaret etti

Tahir Elçi'nin eşi, haberi alınca mezarlığa gitti

İdlib çevresi hayalet kente döndü

İdlib çevresi hayalet kente döndü

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı! O anlar kamerada

Taksi durağındaki dehşet anları kamerada

İzmir'de tepki çeken olay! Öğrencileri okula böyle taşıdı

İzmir'de tepki çeken olay! Böyle taşıdı

İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.