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Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:35 | Son Güncelleme

    ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYOR Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu.

ANTALYA, 'KIRMIZI UYARI'YA HAZIRLANIYOR

Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentte 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan, bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında vatandaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi oluşturduklarını belirten Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU'

Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

RENK KODU UYARI SEVİYESİ

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

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